رسميًا.. ليفربول يعلن عودة كلوب في دور غير مسبوق بتاريخ النادي!

شعور بالفخر من المدرب الألماني تجاه استمرار رحلته مع الريدز

وافق المدرب الألماني يورجن كلوب، على أن يصبح سفيرًا فخريًا لمؤسسة ليفربول، ليستمر في خدمة النادي الإنجليزي بعد انتهاء مهمته كمدرب للفريق الأول.

كلوب فاجأ عشاق الريدز الموسم الماضي، بالإعلان عن مغادرته للنادي خلال هذا الصيف، ليضع كلمة النهاية لمسيرته التي بدأت في أنفيلد في أكتوبر 2015، ليأتي من بعده الهولندي آرني سلوت لقيادة الفريق الموسم القادم.

ومن جانبه قرر ليفربول الاعتماد على كلوب حتى بعد رحيله، ولكن في منصب جديد مع مؤسسة الريدز، وهي المؤسسة التي سبق أن وصفها الألماني بأنها أفضل قسم في النادي، وأشاد بعملها المذهل في جميع أنحاء المدينة.

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وقال كلوب عن هذه الخطوة:"أنا فخور حقًا بمواصلة عملي معهم بتعييني كأول سفير فخري للمؤسسة على الإطلاق، وأتطلع إلى رؤية ما يمكننا فعله بعد أن أصبح لدي المزيد من الوقت".

وفي هذا السياق قال مات باريش الرئيس التنفيذي للمؤسسة:"يسعدنا أن يواصل يورجن كلوب دعمه للمؤسسة، باعتباره أول سفير فخري لنا، تواجده معنا على مر السنين لا يقدر بثمن واستمراره في هذا الدعم أمر رائع يعكس التزامه المذهل نحو المدينة".

وكانت مؤسسة ليفربول قد جمعت مجموعة من الأشياء الفريدة التي ارتداها يورجن كلوب بعد المباراة الأخيرة له مع الفريق، ووضعتها في مزاد علني لجمع التبرعات، وتمكنت من الحصول على مبلغ 40 ألف جنيه استرليني في سبعة أيام فقط.

جدير بالذكر أن كلوب الذي حصل على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي خلال رحلته مع الريدز، قرر قضاء الموسم القادم في فترة راحة بعيدًا عن مجال التدريب، لذلك يبدو أنه سيكتفي بهذا المنصب الفخري مع الريدز، تمهيدًا لخوض تجربة أخرى كمدرب في المستقبل.