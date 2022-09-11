رسميًا | ليفاندوفسكي يحصد جائزة الحذاء الذهبي 2022

ليفا تفوق على مبابي وبنزيما، وحافظ على الجائزة للموسم الثاني على التوالي

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ لاعب برشلونة الإسباني الحالي، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 2021-2022.

جاء تتويج البولندي بالجائزة بعد موسم رائع قضاه مع فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني، سجل خلاله 35 هدفًا.

فيما حل في المركز الثاني، الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، برصيد 28 هدفًا، ثم الفرنسي كريم بنزيما؛ نجم ريال مدريد الإسباني، بـ27 هدفًا.

وقال ليفا، خلال حفل تتويجه: "برشلونة أكثر من مجرد نادٍ، شكرًا جزيلًا لعائلتي، أنا سعيد جدًا بحصد هذه الجائزة، ومدين بذلك أيضًا لزملائي في بايرن".

👏👏🇪🇸 ¡Ojo al español de @lewy_official!



🥰 "Ahora sé que el Barcelona es más que un club"



📺 Sigue EN DIRECTO la entrega de la Bota de Oro 👟✨ a Lewandowski https://t.co/E67QvWw6j2 #LewyBotadeOro pic.twitter.com/Y5ZNhNy6gR — MARCA (@marca) November 9, 2022

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتم منح الجائزة نفسها لليفاندوفسكي، بعد موسم 2020-2021، وتألقه مع الفريق الألماني أيضًا.