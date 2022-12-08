المنتخب المغربي تسبب في إنهاء مشروع المدرب الكبير في "لا روخا"

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم توجيه الشكر للمدرب لويس إنريكي على الفترة التي قضاها مدربًا لمنتخب "لا روخا" مشددًا على ضرورة بدء مشروع جديد لبناء المنتخب الإسباني.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن المشروع الجديد سيهدف إلى "مواصلة النمو الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفضل العمل الذي قام به لويس إنريكي ومعاونيهم".

وأبلغ رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، إنريكي، بقرار الإقالة، عقب توديع كأس العالم 2022 في قطر على يد المنتخب المغربي.

وتأهل لويس إنريكي إلى النهائي الرابع في دوري الأمم الأوروبية، من بين الثلاثة التي لعبها كمدرب على مستوى تلك البطولة، كما وصل إلى الدور نصف النهائي من يورو 2020، لكن توديعه كأس العالم 2022 بهذه الطريقة كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

وتمنى الاتحاد الإسباني التوفيق للويس إنريكي وفريقه في مشوارهم المستقبلي. مشددًا في بيانه على أنه "يكتسب حب وإعجاب الكل في المنتخب الوطني والاتحاد بأكمله، والذي سيكون دائمًا بيته".

في سياق متصل، كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن بديل لويس إنريكي في صفوف الماتادور.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين لويس ديلا فوينتي بديلًا لإنريكي على رأس الجهاز الفني لمنتخب "لا روخا".