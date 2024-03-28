رسميًا | "7 لاعبين" .. منتخب السعودية يحرم الاتحاد والنصر من أسماء مهمة في السوبر

ضربة قوية لناديي الاتحاد والنصر..

تلقى ناديا الاتحاد والنصر، ضربة كبرى، قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، خلال الشهر القادم.

الإمارات العربية المتحدة تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024، بمشاركة 4 أندية؛ هم: "الهلال والنصر والاتحاد والوحدة".

وسيغيب 7 لاعبين "دفعة واحدة" عن الاتحاد والنصر، في بطولة السوبر؛ بسبب الانضمام إلى منتخب السعودية تحت 23 سنة.

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وكشف سعد الشهري، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 سنة، عن القائمة الرسمية التي ستخوض المرحلة الأخيرة من الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا.

القائمة شهدت تواجد الخماسي الاتحادي "زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي ومروان الصحفي"، بالإضافة إلى الثنائي النصراوي "أيمن يحيى ومحمد مران".

جدير بالذكر أن معسكر الأخضر تحت 23 سنة، سيبدأ في الأول من أبريل حتى 11 من نفس الشهر؛ أي بالتزامن مع بطولة كأس السوبر السعودي.