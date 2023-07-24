رسميًا | كروزيرو يتعاقد مع نجم الهلال .. واللاعب يرد برسالة مثيرة!

الصفقة تمت أخيرًا

أعلن كروزيرو البرازيلي، مساء اليوم الإثنين، تعاقده بشكل رسمي، مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يقوم حاليًا بإحلال وتجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد موسم مخيب في 2022-2023، اكتفى خلاله بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكشف كروزيرو في بيان رسمي، عن حصوله على توقيع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب نادي الهلال؛ لمدة موسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

وأعرب العملاق البرازيلي، عن أمنيته بـ"التوفيق" لبيريرا، مع الفريق الأزرق، خلال الموسم الرياضي القادم.

من ناحيته.. أكد اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، على شعوره بالفخر، بالانضمام إلى نادي كروزيرو؛ قائلًا: "لقد تحققت أخيرًا أمنيتي الأعظم!".

جدير بالذكر أن ماتيوس بيريرا، انضم إلى نادي الهلال في صيف 2021، قادمًا من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن يخرج معارًا إلى الوحدة الإماراتي، في يناير الماضي؛ ولمدة 6 أشهر فقط.