رسميًا .. كأس السوبر الإيطالي بنظام جديد في السعودية!

البطولة تتبع خطى إسبانيا والسعودية.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن شكل جديد لبطولة السوبر، لتكون بأربعة فرق على شاكلة السوبر الإسباني والسعودي.

جاء هذا بحسب ما أكد لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي للرابطة حيث قال: "كأس السوبر سيذهب إلى السعودية في العام القادم والذي يليه".

وأضاف: "النظام الجديد سيمنح أربعة أندية الفرصة للمنافسة على اللقب بداية من الموسم الجديد".

البطولة ستشهد مشاركة بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه بنفس نظام بطولة دوري السوبر الإسباني الذي يقام أيضًا في السعودية.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 وبفارق 18 إنتر صاحب المركز الثاني.