رسميًا | فيفا يؤكد انفراد جول ويُعلن المدينة المستضيفة لمونديال الأندية في السعودية

السعودية ستحتضن النسخة القادمة من كأس العالم للأندية

أعلن الاتحادان الدولي والسعودي لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين عن المدينة السعودية التي ستُقام بها النسخة القادمة من كأس العالم للأندية والتي من المقرر أن تُقام نهاية العام الجاري.

وأوضح بيان رسمي نشره فيفا عبر موقعه الرسمي وحساباته على السوشيال ميديا أن النسخة القادمة من مونديال الأندية ستُقام في جدة، وذلك تأكيدًا لانفراد موقع جول النسخة العربية بالخبر منذ أسبوعين تقريبًا.

نادي الاتحاد كان قد ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، بعد غياب 18 عامًا، منذ مشاركته الوحيدة في المونديال عام 2005، وذلك بعدما توج بدوري روشن السعودي 2022-2023.

وأوضح البيان أن ذلك القرار جاء بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي فيفا إلى جدّة الأسبوع الماضي؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من هذا العام.



ونقل بيان فيفا تأكيد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم استعداد مدينة جدّة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على مستوى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.



ومن المقرر أن الاتحاد سيقوم باستضافة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي على ملعب الجوهرة المشعة، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية السعودية 2023.