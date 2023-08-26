السلوك الذي قلب حياته رأسًا على عقب

في أول رد فعل رسمي حيال واقعة تقبيل جيني هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات، قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بشكل مؤقت لحين البت في نتائج التحقيقات التي جرت بشأن سلوكه..

ومنعت اللجنة في قرارها روبياليس من التواصل أو محاولة التواصل مع جيني هيرموسو، كما أكدت أن الإيقاف مدته 90 يومًا لحين البت مرة أخرى في الأمر.

اللقطة الشهيرة التي باتت حديث العالم كانت تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس للاعبة الفريق جيني هيرموسو عقب فوز "لا روخا" بكأس العالم للسيدات 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأقيمت البطولة في أستراليا ونيوزيلندا وحصلت سيدات إسبانيا على لقبها بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدف للا شيء.

وخلال الساعات الأخيرة بدا روبياليس أقرب إلى الاستقالة من أي وقت مضى، خصوصًا بعد الهجمة العنيفة عليه من وسائل الإعلام والمسؤولين والأندية الإسبانية ومطالبتهم إياه بالرحيل بشتى الضغوطات.