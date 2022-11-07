رسميًا | فشل ثلاثي وثنائي عاصمي فقط ناجح .. نتائج الحوكمة تحرج الكبار

خمسة أندية فقط لن تحصل على دعم من وزارة الرياضة

أعلنت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الإثنين، نتائج الحوكمة للربع الأول من الموسم الجاري 2022-2023، والتي أظهرت فشل غالبية الأندية الكبيرة في تحقيق كافة المعايير.

مبادرة دعم الأندية "الحوكمة" تعتمد على خمسة معايير، على الأندية تحقيقها، كي تتمكن من الحصول على دعم مالي من قبل وزارة الرياضة ألا وهي الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية والأنشطة التسويقية والفعاليات.

ثلاثة أندية فقط هي التي جاءت في الفئة الأولى التي ستحصل على دعم بقيمة 28 مليون ريال من قبل الوزارة بواقع سبعة ملايين لكل منهم، هي الهلال، الشباب والاتفاق.

أما النصر والأهلي والاتحاد ففشل ثلاثتهم في معايير الحوكمة، ولم تفلح إداراتهم في تحقيق النتائج المطلوب.

وجاء بجانب الثلاثي الكبير الذي فشل، كل من الفيحاء والخليج، فيما نجحت كافة الأندية المتبقية.

وتأتي هذه النتائج لتعرقل مسيرة العالمي والراقي والعميد المالية، في ظل تراكم الديون على ثلاثتهم، على خلفية قضايا داخلية وخارجية.