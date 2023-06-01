رسميًا | ضحيتان دفعة واحدة .. الهلال يعلن أول الراحلين بعد موسمه المخيب

زهيرة عادل
Yasir Alshahrani - Odion Ighalo - Saud Abdulhamid - Al Hilal 2022Getty
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نجمان هما أولى ضحايا الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري

لا تريد إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، إهدار الوقت خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقرر إعلان الراحلين بعد انتهاء الموسم بـ24 ساعة فقط.

الزعيم اختتم موسمه بالأمس، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما خرج ببطولة وحيدة منه وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وردًا على هذا الموسم المخيب، أعلن الهلال بشكل رسمي، اليوم الجمعة، رحيل الثنائي الأرجنتيني لوسيانو فييتو، والنيجيري أوديون إيجالو، موجهًا لهما الشكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

إيجالو الذي انضم للزعيم في يناير 2022م، شارك الموسم الجاري 34 مباراة مع الأزرق في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع اثنين.

أما فييتو فانضم قادمًا من سبورتنج البرتغالي في صيف 2020، وشارك الموسم الجاري في 27 لقاء في مختلف البطولات، سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع اثنين.

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