رسميًا | "ضاعف خسائرنا" .. "إيريا" تقاضي الاتحاد وتورط البلوي في تهمة جديدة

شركة "إيريا" ترصد مخالفات الاتحاد لبنود التعاقد وتلجأ للقضاء

أصدرت شركة "إيريا" للملابس الرياضية بيانًا رسميًا، للرد على نادي الاتحاد السعودي، بعدما قام الأخير بفسخ عقده مع الشركة من طرف واحد، قبل أيام، مؤكدة أنها ستقاضي العميد، راصدة عدة مخالفات من قبل مسؤوليه لبنود العقد.

النادي الجداوي في 29 من أكتوبر الماضي أعلن بشكل رسمي فسخ عقده مع "إيريا"، متهمًا إياها بعدم الالتزام بتوفير ملابس الفرق في الأوقات المحددة وبالكميات المناسبة، معلنًا بعدها التعاقد مع شركة "نايكي". (طالع التفاصيل)

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وبعد يومين من بيان العميد، أوضحت "إيريا" في بيان رسمي الليلة، تفاصيل الخلاف مع النادي، مؤكدة أنه على مدار موسم ونصف من توقيع العقد مع الاتحاد، ارتكب مسؤولوه عديد المخالفات، لكن الشركة قابلت ذلك بالصبر ورفض فسخ العقد.

وأوضحت الشركة أن الاتحاد تسبب في خسائر مضاعفة لها، بعدما جهزت أطقم الفريق للمشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، لكن لم تفلح الإدارة في الأخير في الحصول على الرخصة الآسيوية.

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واتهمت "إيريا" حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، بأنه المسؤول الأول عن المشكلات التي وقعت بينها وبين النادي، في ظل عدم رده على المخاطبات الرسمية، بحجة عدم تفرغه لمهامه في الفترة الصباحية، لارتباطاته الوظيفية خارج النادي.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستقدم ما يثبت إخلال الاتحاد ببنود العقد أمام الجهات القضائية، لإثبات حقها.

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