رسميًا | "صخرة روما" .. الأهلي يتعاقد مع روجر إيبانيز

أحمد فرهود
Roger Ibanez Jose Mourinho RomaGetty
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صفقة رسمية جديدة في الأهلي

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واصل النادي الأهلي السعودي، صفقاته العالمية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الأهلي تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي هذا السياق.. أعلن الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع النجم البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

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ونشر الراقي، مقطع فيديو يكشف فيه عن الصفقة؛ معلقًا عليها بالقول: "أهلاوي الهوى، والهوية برازيلي".

إيبانيز البالغ من العمر 24 سنة، بدأ مسيرته الكروية في فرق برازيلية مغمورة، قبل الانتقال إلى فلومينينسي، الذي كان بوابته إلى أوروبا، وبالتحديد الدوري الإيطالي؛ عندما انضم إلى أتالانتا في يناير 2019.

وبعد عام واحد فقط مع أتالانتا، انضم روجر إيبانيز إلى روما، الذي مثله في 149 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مسجلًا 9 أهداف وصانعًا 2 آخرين.

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