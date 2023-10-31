رسميًا | أخيرًا تم إنصافه .. سالم الدوسري يحصد جائزة الأفضل في آسيا 2022

تورنيدو الهلال هو سادس سعودي يحصد هذه الجائزة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم..

"لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة" هذا هو حال سالم الدوسري؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي، الذي توج اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في عام 2022 من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الحفل أقيم في العاصمة القطرية "الدوحة" بعد غياب سنوات عن إقامته، ليتفوق خلاله السعودي على الثنائي القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

تتويج التورنيدو بالجائزة جاء بعدما قضى عامًا رائعًا، فقد نجح خلاله في التأهل مع المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022، والذي حقق به فوزًا تاريخيًا أمام الأرجنتين 2-1، سجل منها الدوسري هدفًا.

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أما على مستوى النادي، حيث الهلال فقد توج معه لقب الدوري السعودي، كأس السوبر، ووصل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وخلال كلمته عقب استلام الجائزة، قال الدوسري: "اللهم لك الحمد، سعيد بهذا الإنجاز باسم المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنبر أشكر خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ عراب رؤية 2030، على دعمهم للرياضة، واليوم أتوج نتيجة دعم الرياضة في بلدنا، كما لا يمكن أن أنسى وزارة الرياضة واتحاد القدم وجميع منسوبي الهلال وجماهيره وجماهيره ولاعبي المنتخب السعودي والجمهور السعودي كافة، أشكر والدي ووالدتي وزوجتي وأولادي وبناتي، شكرًا لكم".

يذكر أن الدوسري هو سادس لاعب سعودي يتوج بهذه الجائزة بعد سعيد العويران (1994)، نواف التمياط (2000)، حمد المنتشري (2005)، وياسر القحطاني (2007).