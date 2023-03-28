رسميًا .. رحيل هيرفي رينارد عن المنتخب السعودي

انتهت رحلة قرابة الأربع سنوات..

shahid

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا اليوم، رحيل الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بعد رحلة استمرت قرابة الأربع سنوات.

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وجاء رحيل رينارد بناءً على طلبه، رغم امتداد عقده حتى عام 2027م، ليقرر اتحاد القدم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين وإنهاء العقد.

ولم يكن ختامه مسك بالنسبة لرحلة الفرنسي مع الأخضر، إذ خسر مباراتين وديتين في المعسكر الحالي أمام فنزويلا ثم أمام بوليفيا بالنتيجة نفسها 2-1.

وكان رينارد قد بدأ مهمته مع السعودية في عام 2019م، في أول تجربة آسيوية له، بعد عدة تجارب ناجحة مع منتخبات إفريقيا.

ونجح هيرفي في قيادة الأخضر السعودي للتأهل لكأس العالم قطر 2022، وتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى بثنائية مقابل هدف وحيد، رغم الوداع من الدور الأول بهزيمتين بعد ذلك أمام بولندا والمكسيك.

وخلال هذه الفترة، خاض رينارد 42 مباراة مع السعودية، فاز في 19 منها، وتعادل في 11، وخسر 12 لقاء.

Shahid