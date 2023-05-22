رسميًا الحكم بخصم نقاط من يوفنتوس .. لن يلحقوا حتى بدوري المؤتمر!

قضية تضخيم رأس المال ارتدت على يوفنتوس.

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي عن خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس الحالي في الموسم الجاري بالدوري المحلي.

جاء هذا في أعقاب الحكم الذي صدر من المحكمة الفيدرالية في قضية تضخيم مكاسب النادي ورأس ماله، مؤكدة أن النادي الإيطالي مدان.

وكان المدعي العام قد طالب بخصم 11 نقطة من النادي، مع إيقاف أي شخص متورط في تلك المسألة لمدة ثمانية أشهر على الأقل من أعماله.

بالإضافة إلى هذا قامت المحكمة بتبرئة بافيل نيدفيد وسبعة مدراء آخرين من التهم المنسوبة إليهم بالتورط في تلك القضية.

جدير بالذكر أن رصيد يوفنتوس الحالي بعد خصم النقاط قد أصبح 59 نقطة في المركز السابع، بمباراة أقل من كل من حوله، ولديه أمل في الصعود للبطولات الأوروبية شرط الفوز في مباراته المتأخرة.