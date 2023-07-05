رسميًا .. حارس النصر ينضم للصاعد حديثًا من "يلو" لدوري روشن

خامس الراحلين عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري

غادر لاعب جديد نادي النصر السعودي رسميًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على وجهة نظر إدارة النادي، في ظل عدم التعاقد مع مدير فني جديد بعد.

العالمي أعلن بشكل رسمي رحيل الرباعي الإسباني ألفارو جونزاليس والبرازيلي لويز جوستافو والأرجنتيني أوجستين روسي والسعودي حمد آل منصور، فيما تعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ورسميًا، غادر حارس المرمى الشاب عبد العزيز العويرضي النصر، منضمًا لصفوف الأخدود؛ الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، بحسب ما أعلن الأخير، دون الكشف عن مدة عقد اللاعب أو أي تفاصيل عن الصفقة.

وكان العويرضي قد صعد للفريق الأول للنصر الموسم قبل الماضي، وتحديدًا في عهد المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، لكنه لم يشارك في أي مباراة معه.

يذكر أن الأخدود نجح في الصعود لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخه بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى الموسم الماضي برصيد 68 نقطة.