رسميًا .. جاريث بيل يعتزل كرة القدم!

نهاية رحلة الويلزي!

أعلن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي على كافة المستويات في بيان أصدره على حساباته المختلفة على الإنترنت.

وقال بيل: "بعد تفكير قررت اعتزال كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات بشكل فوري، اشعر أنني محظوظ للغاية للعب الرياضة التي أحببتها، لقد منحني ذلك أفضل الأوقات في حياتي".

وأضاف: "منذ أول لمسة لي في صفوف ساوثامبتون حتى الأخيرة مع لوس أنجلوس، وكل ما بينهما، لقد شكل ذلك مسيرتي الكروية التي أنا فخور بها".

وأردف: "أشكر كل أنديتي وجميع من لعبت بجوارهم والجماهير، تأثيركم كان مذهلًا، وعائلتي أيضًا، على حبهم ودعمهم، الآن حان وقت التغيير وفرصتي لمغامرة جديدة".

جدير بالذكر أن بيل كان قد غادر كأس العالم الأخيرة رفقة المنتخب الويلزي من دور المجموعات في المجموعة التي ضمت أيضًا إيران وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.