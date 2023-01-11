رسميًا.. تحديد عقوبة فيران توريس وسافيتش بعد "معركة واندا"

مشهد العراك سيظل في الأذهان لفترة طويلة

عاقبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم كلًا من فيران توريس لاعب برشلونة وستيفان سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد بالإيقاف لمباراتين بعد تلقيهما البطاقة الحمراء في نهاية مباراة فريقيهما على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة المنصرمة من الدوري الإسباني.

واشتبك اللاعبان بالأيدي في مشهد عنيف وطرحا بعضيهما أرضًا على أرضية الملعب مع العديد من الضربات واللكمات.

أسفر هذا عن تعرضهما للطرد وخسارة فريقيهما لخدماتهما لمباراة واحدة على الأقل.

أتى بيان الرابطة الرسمي حيال الأمر ليؤكد إضافة مباراة أخرى للعقوبة، لأنهما "ارتكبا سلوكًا يولد العنف في المباراة بافتعال كامل، وممارسة أفعال تنطوي على خطورة كبيرة، ولكن كون كل منهما لم يتعرض للأذى بسبب هذه الضربات، فإن العقوبة تتراوح بين مباراة وثلاث، أو الإيقاف لمدة لا تزيد عن شهر".

وكان برشلونة قد فاز على أتلتيكو مدريد على ملعب الأخير بهدف نظيف سجله عثمان ديمبيلي ليضمن البلوجرانا الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط كاملة عن حامل اللقب ريال مدريد.