رسميًا .. بيلينجهام يتوج موسمه بجائزة هامة، وصدمة قوية لأنشيلوتي!

حدث يتكرر للمرة الثانية على التوالي

نجح لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام بحصد اللقب الفردي الأهم له مع ريال مدريد حتى الآن، بالحصول على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإسباني.

وكان بيلينجهام قد انتقل إلى ريال قادمًا من بوروسيا دورتموند في الميركاتو الصيفي الماضي، ونجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع 12 بكل البطولات، منهم 19 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في الليجا على وجه التحديد.

وبعد هذا المستوى المبهر للنجم الشاب، أعلنت رابطة الليجا عن فوز بيلينجهام بجائزة لاعب الموسم، ليتفوق على كل من إيسكو صانع ألعاب ريال بيتيس وأرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا.

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وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها بيلينجهام على لاعب الموسم بالدوري الذي يلعب فيه، حيث حصد نفس الجائزة مع بوروسيا دورتموند لموسم 2022-2023.

وفي سياق متصل حصل لامين يامال جناح برشلونة على جائزة أفضل لاعب شاب، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق الأول وهو في سن السادسة عشر.

وأما جائزة أفضل مدرب فشهدت صدمة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لأنها ذهبت إلى ميشيل مدرب جيرونا، بسبب الطفرة التي أحدثها في الفريق الكتالوني، وقيادته للتأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من الليجا انتهت بحصول ريال مدريد على اللقب بـ95 نقطة، يليه برشلونة 85، جيرونا 81 وأتلتيكو مدريد 76 نقطة.