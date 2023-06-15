رسميًا | بيتسو موسيماني يعلن الرحيل عن الأهلي .. "8 أشهر من الإنجاز"

انتهاء علاقة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي

أخيرًا وبعد طول انتظار، حسم المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

موسيماني وقع على عقوده مع الأهلي، في سبتمبر من عام 2022؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، مع بند التجديد التلقائي لعام آخر؛ في حال صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهو ما تحقق بالفعل.

وأعلن المدير الفني الجنوب إفريقي في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس، الرحيل عن الراقي؛ بعد فسخ عقده مع النادي بـ"التراضي".

وقال موسيماني في بيانه: "مع انتهاء علاقتنا مع الأهلي.. أود أن أعبر عن سعادتي البالغة لإنجاز المهمة الصعبة خلال 8 أشهر فقط؛ والمتمثلة في صعود الفريق إلى دوري المحترفين السعودي والتتويج بلقب (الدرجة الأولى)".

وأكد بيتسو موسيماني، على أن الجهاز الفني للأهلي؛ لم يكن ليحقق هذا الإنجاز، لولا نجوم الفريق الذين لعبوا بقلوبهم باستمرار، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير، في المدرجات.

وفي النهاية.. وجّه موسيماني رسالة إلى جماهير النادي الأهلي؛ قائلًا: "وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب؛ كانت أفضل حافز لنا".