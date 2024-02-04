رسميًا | بعد التشكيك في عدالة المنافسة .. دليل براءة الهلال من اتهامات جمهور الاتحاد

عشاق العميد وجهوا اتهامات قوية للهلال في الساعات الأخيرة

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برأت رابطة دوري المحترفين السعودي نادي الهلال من اتهامات جمهور الاتحاد له وتشكيكهم في عدالة المنافسة معه، وذلك عبر بيان رسمي ظهر على الموقع الرسمي للرابطة.

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الإعلام تداول أخبارًا حول نقل مباراتي الاتحاد في دوري روشن السعودي أمام الرياض والأخدود من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل في نفس المدينة، وقد أبدى عشاق العميد استياءهم من القرار لفارق السعة الجماهيرية بين الملعبين واتهموا الهلال بأنه يقف خلف القرار حتى يبقى متصدرًا لقائمة الحضور الجماهيري في الدوري.

الرابطة قدمت دليل براءة الهلال من تلك التهمة بالإعلان رسميًا عن نقل المباراتين وإيضاح سبب ذلك، حيث أشار البيان إلى أن انشغال ملعب الجوهرة المشعة بمباريات دوري أبطال آسيا هو السبب في ذلك القرار.

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وبالعودة إلى موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجدنا أن ملعب الجوهرة المشعة لن يستضيف سوى مباراة واحدة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا هي مواجهة الإياب بين الاتحاد ونافباخور الأوزبكي يوم 22 فبراير الجاري، حيث ستُقام مباراة الذهاب يوم 15 من نفس الشهر، علمًا أن مبارياتي الرياض والأخدود ستُلعبان يومي 18 فبراير الحالي و8 مارس القادم.

يُشار إلى أن لوائح الاتحاد الآسيوي تنص على عدم لعب أي مباراة أو إقامة أي أحداث عن أي من الملاعب المستضيفة لمباريات دوري أبطال آسيا قبل المباراة بيومين وبعدها بيوم واحد.

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