رسميًا .. برشلونة يُعلن موعد الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد

كلاسيكو مبكر

أعلن نادي برشلونة موعد مبارياته القادمة والتي ستشهد مواجهة الكلاسيكو ضد غريمه ريال مدريد، خلال المعسكر التحضيري قبل بداية موسم 2023/2024.

لاعبو البلوجرانا يعودون من الراحة يوم 10 يوليو القادم، ويتدرب الفريق حتى يوم 19 من نفس الشهر في ملعب جوان جامبر، قبل بداية الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كتيبة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ستخضع للكشف الطبي التقليدي قبل بداية أي موسم، ومن ثم ينطلق أول مران للفريق على مدينة جوان جامبر في مساء يوم ال10 من يوليو.

وحسب جدول تحضيرات أبطال الدوري الإسباني ستكون المباراة التحضيرية الأولى في 22 يوليو أمام يوفنتوس في سانتا كلارا (كاليفورنيا).

وستلعب المباراة الثانية في 26 يوليو ضد آرسنال في لوس أنجلوس، والمباراة الثالثة في 29 يوليو أمام الغريم ريال مدريد في دالاس، أما المباراة الرابعة والأخيرة فستكون في 1 أغسطس ضد ميلان في لاس فيجاس.

يذكر أن الدوري الإسباني لموسم 2023/2024 سينطلق يوم 12 أغسطس 2023، على أن ينتهي الموسم في 26 مايو 2024.