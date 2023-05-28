رسميًا .. برشلونة يكشف طبيعة إصابة بالدي ومدة غيابه

أعلن نادي برشلونة عن طبيعة إصابة لاعبه الإسباني أليخاندرو بالدي والتي تعرض لها خلال مواجهة ريال مايوركا في الجولة الـ 37 من الدوري.
جاء هذا في بيان أصدره النادي وأكد خلاله أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في الكاحل قد تبعده عن الملاعب لفترة لن تقل عن ستة أسابيع.
وكتب النادي في بيانه: "لاعبنا أليخاندرو بالدي لديه تمزق جزئي في أوتار الكاحل الأيمن، وسيغيب تقريبًا لمدة بين ستة وسبعة أسابيع".
برشلونة ليس لديه سوى مباراة واحدة متبقية في الموسم الجاري، ستكون أمام سيلتا فيجو في الرابع من يونيو القادم، ثم يبدأ الراحة بعد ودية فيسيل كوبي في السادس من الشهر نفسه.
جدير بالذكر أن برشلونة سيكون لديه جولة صيفية في الولايات المتحدة سيلعب فيها أمام يوفنتوس وآرسنال وريال مدريد وميلان.
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