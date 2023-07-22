رسميًا .. برشلونة يعلن إصابات بالجملة في قائمته ويلغي مباراة يوفنتوس!

ما الذي يحدث في النادي الكتالوني؟!

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن إلغاء المباراة الودية المنتظرة له أمام يوفنتوس في ملعب ليفايز في الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد خلاله أن عدد كبير من نجوم الفريق يعانون من الإصابة بفيروس معوي.

وكتب النادي في البيان: "برشلونة يعلن أن المباراة ضد يوفنتوس والمقررة اليوم 22 يوليو في ملعب ليفايز كجزء من جولة الأبطال تم إلغاؤها".

واستمر بيان النادي الكتالوني موضحًا السبب في الإلغاء: "جزء كبير من الفريق يعاني من انتشار فيروس المعدة والأمعاء"، دون توضيح أسماء هؤلاء الذين أصيبوا.

جدير بالذكر أن برشلونة يخوض مباراة أخرى أمام آرسنال يوم الخميس وغيرها ضد ريال مدريد الأحد القادم ضمن وديات التحضير للموسم الجديد.