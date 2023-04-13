رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن إيقاف ساديو ماني بعد مشاجرته مع ليروي ساني

بايرن ميونخ لم يتأخر كثيرًا في قراره بحق السنغالي..

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا عن إيقاف السنغالي ساديو ماني نجم الفريق، بسبب مشاجرته مع زميله ليروي ساني بعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب "الاتحاد" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

بايرن ميونخ، وفي بيان نشره النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، قال يوم الخميس: "ساديو ماني، 31 عامًا، لن يكون ضمن تشكيلة بايرن ميونخ لمباراة الفريق على أرضه أمام هوفنهايم يوم السبت المقبل".

وأضاف: "السبب هو سوء سلوك ماني بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى ماني غرامة مالية".

واندلعت الأزمة بعد خسارة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، حيث وجه ماني لكمات إلى وجه زميله ليروي ساني، بعد احتدام النقاش بينهما على أرض الملعب في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ويأتي قرار بايرن ميونخ على الرغم من أن ساديو ماني تدرب بصورة طبيعية في جلسة التدريب الصباحية مع الفريق، وكان هناك اجتماع بين أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي مع ماني وليروي ساني، شهد اعتذار السنغالي لزميله ولأعضاء الفريق.