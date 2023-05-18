رسميًا.. إيقاف يورجن كلوب حتى نهاية الموسم!

مدرب ليفربول لا يمر بأفضل مواسمه

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم وإيقاف يورجن كلوب مدرب ليفربول لمدة مباراتين، بسبب تعليقاته مؤخرًا ضد الحكم بول تيرني.

وأدار تيرني مباراة ليفربول وتوتنهام مؤخرًا في الدوري الإنجليزي، ورغم فوز ليفربول في تلك المباراة برباعية مقابل ثلاثة، إلا أن كلوب تناول حكم المباراة بشأن إحدى اللقطات بشكل مشكك في نزاهته وشفافيته.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن كلوب اتهم الحكم تيرني بعدم الشفافية أو النزاهة في تعليقاته على أدائه التحكيمي بالمباراة.

الغرامة ستكون 75 ألف جنيه إسترليني، بينما سيتم إيقاف كلوب عن مباراتي أستون فيلا وساوثهامتون في ختام حملة ليفربول للحاق بمراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.