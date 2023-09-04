رسميًا .. إشبيلية يحسم صفقة راموس ويقضي على أمل الاتحاد!

النجم السابق لريال مدريد يعود إلى بيته!

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أعلن نادي إشبيلية بشكل رسمي عن استعادة نجمه السابق سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق.

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جاء هذا في بيان أصدره الفريق الأندلسي وأكد خلاله أن التعاقد مع راموس سيكون لمدة عام واحد يبدأ بشكل فوري.

واستعاد النادي من خلال بيانه الفترة السابقة لراموس في صفوفه والتي انتهت قبل 18 عامًا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وكان راموس قد توصل إلى اتفاق شفهي مع الاتحاد للانضمام إلى زميله السابق كريم بنزيما في دوري روشن السعودي للمحترفين قبل أن يغير وجهته في اللحظات الأخيرة.

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جدير بالذكر أن راموس كان قد خاض 49 مباراة مع إشبيلية في فترته الأولى وسجل ثلاثة أهداف وكان مركزه الأساسي وقتها ظهير أيمن.

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