رسميًا .. أول عريضة قانونية ضد كريستيانو رونالدو بسبب واقعة ديربي الرياض

يبدو أن ما فعله كريستيانو رونالدو في مباراة ديربي الرياض لن يمر مرور الكرام، حيث تم تقديم عريضة قانونية ضده، وذلك بسبب ما فعله عقب انتهاء اللقاء.
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وشهدت نهاية مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، قيام رونالدو بفعل لم يكن لائقًا، أثار غضب الكثيرين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأعلنت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، التقدم بعريضة للنيابة العامة السعودية، ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد جماهير الهلال.
وكتبت الدكتورة نوف عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة، قالت فيها: "تم رفع العريضة للنيابة العامة ضد المدعو رونالدو، وسنوافيكم بالمستجدات".
وخسر النصر أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
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