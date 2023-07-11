رسميًا | أول صفقة محلية .. الاتحاد يعلن عن نجمه الرابع الجديد في الصيف الحالي

أولى صفقات الاتحاد المحلية في الصيف الحالي

أعلن نادي الاتحاد، تعاقده بشكل رسمي، مع رابع صفقاته الصيفية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد حسم في وقتٍ سابق، التعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

وكشف العميد الاتحادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن حصوله على توقيع سلطان الفرحان، متوسط ميدان نادي الرائد.

وكتب النادي في تغريدته: "سلطان الفرحان اتحادي"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل - حتى الآن -.

والفرحان البالغ من العمر 26 سنة، أحد أبناء نادي الهلال، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى فريق الرائد، في عام 2017.

ومع الرائد، خاض اللاعب 150 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، لم يسجل خلالها أي هدف، مكتفيًا بـ2 أسيست فقط.