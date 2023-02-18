رسميًا | أولمبياكوس يفسخ عقد مارسيلو

نهاية سريعة لمشوار نجم ريال مدريد في اليونان!

ودع نادي أولمبياكوس اليوناني، النجم مارسيلو بعد أقل من 6 شهور على انضمامه للفريق، قادمًا من ريال مدريد بصورة مجانية لنهاية عقده مع الفريق الإسباني.

مارسيلو وقع لمدة موسم مع خيار التمديد لآخر رفقة أبطال الدوري اليوناني، لكنه لم يكمل مدة تعاقده ليقرر فسخ عقده مع الفريق بالتراضي.

وقال أولمبياكوس في بيان رسمي عبر موقع "تويتر": "تود الأسرة أولمبياكوس أن تشكر مارسيلو على تعاونه وحضوره إلى النادي، كان الوقت الذي مكثه معنا قصيرًا ولكنه كافٍ لإنشاء روابط أبدية".

وأضاف: "مارسيلو يعلم أنه في اليونان سيكون لديه أصدقاء دائمًا في بيرايوس (مدينة يونانية، حيث يتواجد النادي)".

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا شارك مع أولمبياكوس في 10 مباريات بجميع المسابقات وسجل ثلاث أهداف، جاءت جميعها في شباك نادي نادي أتروميتوس ببطولة كأس اليونان.