رسميًا | "أصبح واحدًا منّا" .. النصر يعلن التعاقد مع أوتافيو

صفقة كبرى جديدة في نادي النصر

SHAHID

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي أوتافيو مونتيرو، بشكل رسمي، قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بوتو.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوتافيو البالغ من العمر 28 سنة، خضع لفحوصات طبية في مدينة دبي الإماراتية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد توصل النصر إلى اتفاق مع بورتو، على الصفقة، التي قدرتها وسائل الإعلام بـ60 مليون يورو، يتم سدادها على 3 دفعات.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو مشوق، يُعلن فيه عن صفقة النجم البرتغالي، ذو الأصول البرازيلية، والذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلق العالمي، على مقطع فيديو إعلان الصفقة؛ قائلًا: "أوتافيو.. أصبح واحدًا منّا"، كما أعرب اللاعب بنفسه، عن تشوقه لرؤية جماهير النصر قريبًا.

بدأ أوتافيو، مسيرته الكروية في بلاده الأصلية البرازيل، مع سانتا كروز ثم إنتر ناسيونال، قبل الانتقال إلى الملاعب البرتغالية، من بوابة بورتو في صيف عام 2014.

وفي يناير 2015، أعار بورتو اللاعب، إلى فيتوريا جيماريش البرتغالي؛ لمدة موسم ونصف، قبل أن يعود في صيف 2016، ليصبح أحد أهم أعمدة الفريق الأول.

جدير بالذكر أن أوتافيو، سجل 31 هدفًا وصنع 75 آخرين، خلال 283 مباراة رسمية مع العملاق البرتغالي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

SHAHID