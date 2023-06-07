إنتر ميامي نجح في الظفر بخدمات ميسي بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل الأرجنتيني..

بعد أسابيع من التكهن والاحتمالات، نجح نادي إنتر ميامي الأمريكي في الفوز بسباق التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر.

انتقال ميسي إلى إنتر ميامي جاء بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد موسمين قضاهما الأرجنتيني في ملعب "حديقة الأمراء".

ميسي أعلن بنفسه انتقاله إلى إنتر ميامي في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث قال خلال الحوار: "لن أعود إلى برشلونة، أنا ذاهب إلى إنتر ميامي".

وقال ميسي: "لقد اتخذت قراري، أنا ذاهب إلى ميامي، الأمور لم تغلق بنسبة 100% بعد، هناك بعض التفاصيل الناقصة، لكننا قررنا أن نذهب في ذلك الاتجاه".

وتفوق إنتر ميامي في سباق التعاقد مع ميسي على نادي الهلال السعودي، ونادي برشلونة الإسباني الذي كان يأمل في استعادة الأرجنتيني من جديد إلى صفوفه.

الهلال كان يأمل في إنهاء التعاقد مع ميسي، لكن مصادر "GOAL" كانت قد أكدت بالفعل قبل يومين أن ممثلي ميسي أخطروا الوفد السعودي بتأجيل خطوة الانضمام للدوري السعودي حتى صيف 2024.

موقع "The Athletic" الإنجليزي كشف خلال الساعات الماضية أن شركة "أبل" وقعت اتفاقية لعشر سنوات مقبلة مع الدوري الأمريكي، لتكون منصة بث رئيسة له، وناقشت إمكانية توفير حصة من عائداتها من Apple TV+'s MLS Season Pass، لتذهب لميسي، هذا بجانب أن شركة "أديداس" الراعية للدوري الأمريكي منذ عام 1996، عرضت كذلك تخصيص جزء من أرباحها للاعب.

ويأتي هذا إلى جانب ارتياح ميسي للحياة في ميامي، حيث يملك بالفعل منزلًا هناك ويقضي وقتًا طويلًا من عطلته في الولايات المتحدة، وهو ما رجح كفة إنتر ميامي على الأندية المتنافسة لضم الأرجنتيني.