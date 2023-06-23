رسميًا | الهلال يعلن التعاقد مع روبن نيفيش

الهلال يعلن أولى صفقاته الرسمية في الميركاتو الصيفي الحالي

أعلن نادي الهلال، تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان وولفرهامبتون الإنجليزي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال توصل إلى اتفاق مع وولفرهامبتون، خلال الأيام القليلة الماضية؛ للتعاقد مع نيفيش، مقابل ما يقرب من 55 مليون جنيه استرليني؛ وفقًا لوسائل الإعلام العالمية.

وكشف الهلال في بيان رسمي، مساء اليوم الجمعة، عن أن النجم البرتغالي، وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الرياضي 2025-2026.

وأشار النادي في بيانه، إلى أن مراسم التوقيع تمت في العاصمة الفرنسية باريس، وبحضور فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال "غير الربحية".

نيفيش يبلغ من العمر 26 سنة، وتقدر قيمته السوقية بـ40 مليون يورو؛ حيث كان هدفًا لعددٍ من الأندية الأوروبية، على رأسها برشلونة الإسباني.

ويعتبر روبن نيفيش، أحد أبناء العملاق البرتغالي بورتو؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون، الذي مثّله في الفترة من 2017 إلى 2023.

جدير بالذكر أن نيفيش، لعب 253 مباراة رسمية مع الفريق الإنجليزي، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 13 آخرين.