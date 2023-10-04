رسميًا | بعد الهلال والنصر .. الكشف عن مفاجأة تركي آل الشيخ الجديدة في "موسم الرياض"

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ في موسم الرياض

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن اتفاقية جديدة مع العملاق الإيطالي روما.

روما الذي يقوده المدير الفني البرتغالي "المخضرم" جوزيه مورينيو، يُعاني مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 8 نقاط من 7 مباريات.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية؛ ليكون "موسم الرياض" راعيًا رسميًا لنادي روما.

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وأشار معالي المستشار، إلى أن شعار "موسم الرياض"، سيزين قمصان جميع الفرف والفئات السنية المختلفة للعملاق الإيطالي، في الموسمين القادمين.

وستتضمن الاتفاقية، خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، مباراتين وديتين - واحدة في كل عام -، أولهما في "موسم الرياض" القادم.

وأعرب تركي آل الشيخ، عن فخره الكبير، بتوقيع اتفاقية شراكة مع واحد من أكبر الأندية في العالم، مؤكدًا على أن "موسم الرياض"، يحاول جمع مختلف الثقافات؛ من أجل التوسع أكثر.

جدير بالذكر أن آل الشيخ كان قد أعلن عن بطولة مجمعة، على هامش "موسم الرياض"، تجمع الهلال والنصر من السعودية، بالإضافة إلى فريق عالمي.