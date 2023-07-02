أعلن النصر رسميًا اتفاقه مع شركة نايك الأمريكية لتوريد ملابسه وأطقمه الرياضية للموسم الجديد 2023-2024.
وأوضح النادي السعودي في بيانه عبر تويتر أن الشركة العملاقة ستكون مسؤولة عن توريد أطقم الملابس لجميع فرق كرة القدم بالنادي في الموسم القادم.
وأشار إلى أن العقد سيبدأ رسميًا مع انطلاق جولة النصر في اليابان، والتي سيُواجه خلالها فريقي باريس سان جيرمان وإنتر.
النصر لن يكون النادي الوحيد من كبار السعودية الذي سيرتدي ملابس نايك بل كذلك الاتحاد، فيما اتجه الهلال لشركة بوما والأهلي لأديدياس.
يُشار إلى أن النصر على أعتاب التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وحكيم زياش.
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