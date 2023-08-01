رسميًا | المفاجأة مفاجأتان .. النصر يعلن تعاقده مع ساديو ماني

السنغالي رابع صفقات النصر الصيفية..

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أعلن نادي النصر السعودي رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح السنغالي ساديو ماني، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

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عقد السنغالي مع البافاري كان من المفترض أن ينتهي بنهاية موسم 2024-2025م، لكنه لم يقض موسمًا جيدًا مع الفريق، لذلك قرر الرحيل بعد عام واحد فقط من انضمامه له.

وبحسب التقارير، فإن العالمي حسم صفقة ماني مقابل 30 مليون يورو، لكن النادي السعودي لم يكشف عن أي تفاصيل مالية للصفقة.

العالمي كشف عن الصفقة بطريقة مميزة، إذ صحبها ارتداء ماني للطاقم الثاني للفريق في الموسم المقبل، ليكشف عنه لأول مرة، وفي الخلفية، أغنية جماهير ليفربول للاعب، لكن مع استبدال بعض الكلمات بالنصر والرياض، كي تتماشى مع الوجهة الجديدة له.

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وظهر السنغالي في الفيديو مرددًا: "لا أطيق الانتظار لأسمعها بصوتكم في الملعب، أراك في الرياض".

يذكر أن ماني خاض 38 مباراة مع بايرن ميونخ خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

ويعد السنغالي رابع صفقات العالمي الصيفية، بعد البرازيلي أليكس تيليس، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.

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