رسميًا .. فنربخشه يصدر "بيانًا حاسمًا" عن صفقة التعاقد مع أندرسون تاليسكا من النصر

صفقة أثارت الجدل لأسابيع عديدة..

أصدر العملاق التركي فنربخشه بيانًا رسميًا، مساء اليوم الإثنين، بشأن صفقة التعاقد مع أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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صحيفة "الرياضية" أعلنت صباح اليوم الإثنين، حسم فنربخشه التعاقد مع تاليسكا، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، مقابل 15.5 مليون يورو.

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وفي هذا السياق.. كشف فنربخشه بالفعل، عن توصله إلى اتفاق مع الإدارة النصراوية؛ للتعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة.

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العملاق التركي لم يذكر أي تفاصيل بخصوص الصفقة؛ مكتفيًا بالتأكيد على أن تاليسكا سيصل إلى إسطنبول، لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود، بشكل رسمي.

النصر تعاقد مع تاليسكا في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ بعدما كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص عملاق الرياض الآخر الهلال.

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.