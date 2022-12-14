رسميًا .. الكشف عن الموعد الجديد لمواجهة الاتحاد والشباب وتعديل ديربي الرياض

تعرّف على التعديلات الجديدة لمواعيد مباريات الجولات (9 - 12 - 13 - 14)

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسميًا اليوم الأربعاء، عن الموعد الجديد لمواجهة الاتحاد والشباب المؤجلة.

المباراة كان من المقرر أن تقام غدًا الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، لكن تم تأجيلها لغياب مهاجم العميد عبد الرزاق حمد الله، الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

وحددت اللجنة يوم التاسعة من يناير المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، موعدًا جديدًا للمباراة.

كذلك تقرر تاجيل مواجهة الوحدة والفتح، ضمن الجولة نفسها، نظرًا لغياب المغربي منير الحدادي؛ حارس الأول، للسبب نفسه، لتقام في 26 من يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وأجرت اللجنة عدة تغييرات على بعض المباريات الأخرى، إذ تقرر إقامة مواجهة الشباب والوحدة، ضمن الجولة الـ12 في الخامس من يناير، أما في الجولة الـ13، فتقرر إقامة مواجهة الاتحاد والباطن في 14 من يناير، على أن يشهد اليوم نفسه ديربي الرياض بين الشباب والنصر، فيما ستقام مواجهة الهلال والعدالة في 15 من الشهر ذاته، وأجري تعديلًا وحيدًا في الجولة الـ14، لتقام مواجهة النصر والاتفاق في 21 من يناير.

فيما جاءت بقية التعديلات كالتالي: