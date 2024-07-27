رسميًا .. الفيفا يفصل في نزاع المغرب والأرجنتين بالأولمبياد

الاتحاد الأرجنتيني يدرس الاستئناف

تلقى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ردًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الشكوى التي تقدم بها، على خلفية أحداث مواجهة المغرب في أولمبياد باريس 2024.

وشهدت المباراة نهاية غير طبيعية، حيث توقفت والنتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بسبب اقتحام جماهير المغرب الملعب، وبعد ساعة و50 دقيقة عاد الفريقان إلى البساط الأخضر وألغى الحكم الهدف الثاني للأرجنتين واستكمل 3 دقائق، ليفوز أسود الأطلس (2-1).

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "رفضت اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاحتجاج المقدم بشأن الأحداث التي وقعت في المباراة ضد المغرب".

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وأضاف: "من منطلق الدفاع عن حقوقنا، سنطلب من الاتحاد الدولي أسباب القرار وسندرس حالات الاستئناف".

وكان الاتحاد الأرجنتيني، قد أكد في شكوته أنه لم يكن من المفترض استئناف المباراة وبالتالي لا يمكن إلغاء هدف التعادل، حيث طلب إعلان فوز راقصي التانجو بالمباراة، بسبب اقتحام الجماهير المغربية للملعب.