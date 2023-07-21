رسميًا .. العربي يُعلن ضم عمر السومة

أحمد رفعت
Omar Al Somah - Arabi 2023alarabi_club Twitter
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السومة يرحل عن الأهلي وينضم بشكل رسمي إلى العربي

أعلن نادي العربي القطري عن التعاقد مع السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السابق، بعدما وقع على مخالصة مالية معه، ليصبح لاعبًا حرًا ومن ثم ينتقل إلى العربي.

وكان السومة يلعب في صفوف العربي القطري الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل عودته إلى الأهلي الذي رحل عن صفوفه لينتقل إلى العربي بشكل نهائي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العربي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن التعاقد مع عمر السومة بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلق العربي على الفيديو المنشور لأهداف السومة مع الفريق قائلًا: "العقيد عرباوي من جديد".

وتألق السومة مع العربي الموسم الماضي، حيث نجح في قيادته لتحقيق كأس أمير قطر، بجانب أنه احتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري نجوم قطر.

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