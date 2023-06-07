رسميًا | الصفقة الأولى في صيف ريال مدريد .. دورتموند يعلن جود بيلينجهام ملكيًا

بوروسيا دورتموند نشر التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال جود بيلينجهام إلى ريال مدريد..

أصدر نادي بوروسيا دورتموند الألماني بيانًا رسميًا أكد خلاله أن لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الصفقة يوم الأربعاء.

بوروسيا دورتموند، وفي البيان الذي نشره فقط عبر موقعه الرسمي، أكد أنه يجب تنسيق التفاصيل التعاقدية وتوثيقها، وأن الصفقة تخضع للمعالجة المناسبة وفقًا لأحكام نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشف بوروسيا دورتموند أن ريال مدريد سيدفع 103 ملايين يورو كقيمة ثابتة للصفقة، بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على دفع متغيرات بحد أقصى يبلغ 30% من المبلغ الثابت للصفقة.

وتعتمد المتغيرات على تحقيق إنجازات رياضية معينة من قبل ريال مدريد، و/أو الإنجازات الرياضية من قبل بيلينجهام أثناء فترة تواجده مع النادي الملكي خلال مدة عقده، التي تمتد لستة مواسم.

وحسب البيان، فإن إدارة بوروسيا دورتموند تتوقع تأثيرًا إيجابيًا ضئيلًا على أرقام الأرباح الرئيسية للسنة المالية 2023-2024، في حدود 77 مليون يورو، وقد يزيد هذا المبلغ وفقًا لحدوث شروط متفق عليها في المتغيرات.