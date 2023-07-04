رسميًا | الشباب يعلن التعاقد مع محارب الهلال

صفقة شبابية كبرى قادمة من نادي الهلال

أعلن نادي الشباب، عن أولى صفقاته الصيفية بشكل رسمي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الشباب عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال المرحلة الأخيرة من الموسم الرياضي الماضي؛ ليتراجع من المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى احتلال المركز الرابع.

وتحت عنوان "المحارب وصل".. كشف الشباب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن حصوله على توقيع النجم الكولومبي جوستافو كوييار، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأشار الليث الشبابي، إلى أن كوييار وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم؛ لمدة 3 سنواتٍ كاملة، حتى 30 يونيو 2026، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

ومن ناحيته.. وجّه النجم الكولومبي البالغ من العمر 30 سنة، رسالة إلى جماهير الليث؛ قائلًا: "أنا هنا.. يلا يا شباب".

جدير بالذكر أن كوييار، مثّل نادي الهلال، في الفترة من يناير 2019 إلى يوليو 2023؛ حيث انضم إليه قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي.