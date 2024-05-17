رسميًا.. "الساحر الإسباني" لن ينثر إبداعاته في يورو 2024!

إصابة منعت تتويج موسم تاريخي

بشكل قاطع، تم استبعاد مشاركة نجم ريال بيتيس إيسكو، في بطولة يورو 2024؛ بعد موسم ممتاز مع فريق ملعب بينيتو فيامارين.

وكان قد استعاد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، أفضل مستوياته مرة أخرى، بعد أربع سنوات من الصعوبات في كرة القدم؛ لكنه سيحرم من تتويج هذا الأداء بمشاركة هامة مع منتخب بلاده.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، كان من المقرر ضم إيسكو إلى قائمة لويس دي لا فوينتي، التي تستعد لتمثيل إسبانيا في يورو 2024.

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ولكن خرج إيسكو مصابًا، خلال تعادل بيتيس مع لاس بالماس 2-2 مساء الخميس، حيث تم إجراء اختبارات له، وشخصت إصابته بكسر في عظم الشظية.

وسيقرر بيتيس ما إذا كان يجب أن يخضع لعملية جراحية؛ لكن المعنى الضمني هو أنه سيغيب لمدة شهرين على الأقل.

إنها ضربة قاسية لصانع الألعاب الموهوب، ولمشجعي كرة القدم الإسبانية، الذين كانوا سعداء عمومًا بعودته إلى مستواه.