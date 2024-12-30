رسميًا | الرابطة السعودية تمنع أندية روشن من التعاقد مع محترفين أجانب في "الشتوية" .. إلا بهذا الشرط!

قرار رسمي من الرابطة السعودية قبل فتح باب الانتقالات رسميًا..

وضعت الرابطة السعودية المحترفة، "شرطًا أساسيًا" أمام أندية دوري روشن؛ من أجل التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الفترة من 1 إلى 31 يناير 2025؛ لتسجيل الصفقات الشتوية الجديدة، في قوائم أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقبل ساعات من فتح الميركاتو رسميًا.. كشفت الرابطة السعودية المحترفة في بيانٍ رسمي، مساء اليوم الإثنين، عن أن جميع أندية دوري روشن السعودي، يملكون 8 أجانب - فوق السن -، في قوائمهم للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وبناء على ذلك.. أعلنت الرابطة منع جميع أندية دوري روشن، من إبرام صفقات أجنبية جديدة - فوق السن -، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ إلا في حالة واحدة فقط.

وأوضحت الرابطة أن هذه الحالة؛ هي: بيع عقد لاعب أجنبي أو أكثر، أو التوصل إلى اتفاق رسمي معه لإنهاء عقده؛ وذلك قبل التعاقد مع أي محترف آخر.

لذلك.. لن تستطيع أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بمن فيها "الهلال والنصر والأهلي والتعاون" المشاركين في البطولات الآسيوية، التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد - فوق السن -؛ إلا حال التخلي عن محترف آخر.

وأكدت الرابطة المحترفة أن هناك بعض الأندية التي لم تسجل ثنائي أجنبي - تحت السن -؛ وبالتالي.. تستطيع التعاقد مع لاعب محترف في هذه الفئة، دون أي قيود؛ حسب اللوائح والقوانين.