رسميًا.. البرازيل تخطف أنشيلوتي وتكتب موعد نهاية رحلته مع ريال مدريد

أنشيلوتي مدربًا للبرازيل في 2024

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي أن فرناندو دينيز مدرب نادي فلومينينسي سيقود المنتخب البرازيلي حتى تولي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المسؤولية.

وأكد إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن كارلو أنشيلوتي سيكون مدربًا للبرازيل في كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في 20 يونيو القادم، وصرح بذلك خلال مؤتمر تعين فرناندو دينيز كمدرب مؤقت حتى يتولى الإيطالي مسؤولية الفريق.

وقال إدنالدو خلال المؤتمر الصحفي: "هناك العديد من المدربين الجيدين في البرازيل، ودينيز واحد منهم لقد أدركت نهجه المبتكر هو مدرب يشبه طريقة اللعب التى نريدها إلى حد كبير، وكذلك أنشيلوتي لديهم نفس النوع من النهج تقريبًا حيث سيقودنا في كوبا أمريكا".

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في وقت سابق أن المدرب الإيطالي سيكون المدير الفني الجديد للمنتخب البرازيلي ابتداءً من كوبا أمريكا 2024 التي ستُقام في يونيو ويوليو من العام المقبل في الولايات المتحدة، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وفقًا لمصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

المدرب الإيطالي البالغ من العمر 64 عامًا، لديه عقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024 وأعلن علناً أنه يرغب في استكمال عقده حتى ذلك التاريخ.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن هذه التصريحات التي أُدلى بها مصدر مطلع داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ولم يكشف عن هويته، أن أشهرًا من المفاوضات بين الإيطالي ورئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز انتهت بنجاح، حيث طالما اعتبر أنشيلوتي المفضل لدي رئيس الاتحاد البرازيلي.

أنشيلوتي هو المدرب الأجنبي الرابع لمنتخب البرازيل، وهو أول مدرب أجنبي يتولى المسؤولية في الفترة الزمنية الأخيرة تقريبًا منذ ما يقرب من 60 عامًا، وقد أعلن الإيطالي عدة مرات أنه سيتقاعد بعد هذه الفترة الأخيرة مع ريال مدريد بعد نحو ثلاثين عامًا من العطاء في عالم التدريب ولكنه أخيرًا تراجع وقبل التحدي المقدم من البرازيل، حيث يعتبر كرة القدم ملكًا في هذا البلد.

المنتخب البرازيلي، الفائز بكأس العالم خمس مرات، يسعى للفوز باللقب السادس منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث كان آخر لقب لهم في عام 2002.