رسميًا .. الأهلي يُعلن عن رحيل "نيمار السعودية"!

رحيل أحد نجوم الأهلي

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، عن رحيل أحد نجومه خلال الوقت الحالي، وذلك بعد انتهاء عقده مع الراقي خلال الفترة الحالية، وعدم تجديده.

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ونشر حساب الأهلي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن نهاية رحلة سلمان المؤشر مع الفريق بعد سنوات قضاها داخل جدران الراقي.

ويُلقب سلمان المؤشر بنيمار السعودية، لأن طريقة لعبه تُشبه النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال الحالي، ولذلك لقبته الجماهير واللاعبين بهذا اللقب.

وحقق المؤشر مع الأهلي العديد من البطولات، حيث حقق الدوري السعودي للمحترفين 2016 وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي بالإضافة إلى كأس ولي العهد.

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وأصبح سلمان المؤشر حاليًا بدون أي فريق، حيث لم يتفق مع أي فريق آخر للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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