رسميًا.. الأهلي يُعلن عن التعاقد مع نجم يوفنتوس وساسولو السابق

الأهلي يُبرم صفقة جديدة في صيف 2023

SHAHID

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع التركي ميريح ديميرال مدافعت أتالانتا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الراقي للموسم الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر حساب النادي الأهلي عبر موقع "تويتر" تغريدة يُعلن خلالها عن التعاقد مع ديميرال لاعب أتالانتا الإيطالي، لمدة 3 سنوات مقبلة، لتدعيم دفاع الراقي.

وأكد الأهلي عبر البيان الذي نشره، على أن إجراءات التوقيع تمت بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء التوقيع بعدما أنهى المدافع التركي الفحوصات الطبية في باريس، ليوقع على عقد حتى يونيو 2026، بداية من الموسم الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وسبق للمدافع التركي ديميرال ولعب في العديد من الأندية الإيطالية وهي يوفنتوس وأتالانتا وساسولو، والأندية البرتغالية سبورتنج لشبونة البرتغالي بجانب ألانيا سبور التركي.

وبذلك سيصبح ديميرال المدافع الثاني بجوار البرازيلي روجيرو إيبانيز، الذي انضم إلى الأهلي قادمًا من روما الإيطالي خلال الصيف الجاري.

SHAHID