رسميًا .. الأهلي يُعلن ضم فرانك كيسييه من برشلونة

كيسييه إلى الأهلي رسميًا

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أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، ليكون لاعبًا في صفوف الراقي بداية من الموسم المقبل.

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بذلك يُعلن الأهلي عن الصفقة الأجنبية الخامسة في صيف 2023، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمين.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو لتقديم اللاعب الإيفواري فرانك كيسييه، جاء عنوانه: "مسيرة حافلة مع الكبار، وللقصة بقية هنا".

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وكان برشلونة قد أعلن قبل الأهلي بدقائق، عن انتقال كيسييه إلى الأهلي مقابل 12.5 مليون يورو، بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يتواجد كيسييه خلال الساعات القادمة في الأهلي، استعدادًا لمباراة الفريق الأولى ببطولة دوري روشن السعودي، والمقرر لها أمام الحزم مساء الجمعة المقبل.

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