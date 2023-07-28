رسميًا | الأهلي يحقق حلم جماهيره ويتعاقد مع رياض محرز

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أعلن الأهلي السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع النجم الجزائري الكبير رياض محرز، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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الأهلي نجح قبل محرز، في التعاقد مع 5 صفقات رسمية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ هم الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو، يكشف من خلاله عن صفقة النجم الجزائري؛ دون ذكر التفاصيل المالية.

ووسائل إعلام عالمية عديدة، أكدت على أن الأهلي، سيدفع لمانشستر سيتي، مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، قيمة التعاقد مع محرز، بالإضافة إلى 5 ملايين "متغيرات"، مرتبطة بأداء وإنجازات اللاعب.

رياض محرز البالغ من العمر 32 سنة، بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، قبل الانتقال إلى إنجلترا في يناير 2014، من بوابة نادي ليستر سيتي؛ والذي حقق معه إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بلقب الدوري الممتاز "البريمييرليج" 2015-2016.

وانضم محرز إلى السيتيزنس، في صيف عام 2018؛ حيث حصل على العديد من الألقاب، آخرها الثلاثية التاريخية "الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وأبطال أوروبا"، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

جدير بالذكر أن محرز الذي تقدر قيمته السوقية بـ20 مليون يورو، سجل 78 هدفًا وصنع 59 آخرين، خلال 236 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مع نادي مانشستر سيتي.

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