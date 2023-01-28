رسميًا .. الأهلي يتعاقد مع نيكولاس ميليسي

ميليسي يعود مرة أخرى إلى المملكة بعد تجربته السابقة مع الهلال

Shahid

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس ميليسي خلال فترة الانتقالات الشتوية 2023، لتدعيم صفوف الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

ويلعب النادي الأهلي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويرغب في العودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن فيها عن التعاقد مع نيكولاس ميليسي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الأوروجوياني نيكولاس ميليسي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول".

ويتصدر الأهلي ترتيب دوري يلو حاليًا برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الحزم والأخدود والرياض والفيصلي أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس برصيد 34 نقطة.

Shahid